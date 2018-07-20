Смертельна ДТП на Миколаївщині: водія вантажівки затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Водія вантажівки, за участі якої сталася ДТП у Миколаївській області з п'ятьма загиблими, затримали. Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає УНН.
"42-річний водій вантажівки, з якою сталось зіткнення пасажирського мікроавтобусу на трасі Одеса-Київ на території Миколаївської області, затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Наразі чоловік надає пояснення з приводу того, чому він здійснив зупинку на проїжджій частині, а також чому не вжив всіх необхідних заходів безпеки під час аварійної зупинки, як того вимагають Правила дорожнього руху.
Нагадаємо, на автодорозі Київ - Одеса, у Миколаївській області, сталося зіткнення рейсового мікроавтобусу, що рухався за маршрутом "Одеса-Гомель", з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка, за попередніми даними, стояла з правого боку проїзжої частини через несправність. У результаті загинули п'ятеро осіб, ще 12 госпіталізовані.