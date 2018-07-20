Смертельное ДТП в Николаевской области: водителя грузовика задержали

"42-летний водитель грузовика, с которым произошло столкновение пассажирского микроавтобуса на трассе Одесса - Киев на территории Николаевской области, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина дает объяснения по поводу того, почему он совершил остановку на проезжей части, а также почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.

Напомним, на автодороге Киев - Одесса, в Николаевской области, произошло столкновение рейсового микроавтобуса, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В результате погибли пять человек, еще 12 госпитализированы.