В Мининфраструктуры назвали предварительную причину ДТП в Житомирской и Николаевской областях

"Аварии в Николаевской и Житомирской областях произошли с участием переоборудованных маршрутных автобусов, а также крупногабаритного транспорта. Среди главных причин ДТП рассматриваются несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости", - сообщил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Напомним, автопроисшествие произошло на трассе Киев - Чоп, в Житомирской области, сегодня утром: маршрутка въехала в грузовик. В результате погибли 10 человек, еще 10 пострадали. В Житомирской области объявили траур по погибшим в ДТП.

Напомним, на автодороге Киев - Одесса, в Николаевской области, произошло столкновение рейсового микроавтобуса, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В результате погибли пять человек, еще 12 госпитализированы.



