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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Правительство планирует ввести контроль скорости на дорогах

Правительство планирует ввести контроль скорости на дорогах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. На следующее заседание Правительства будет вынесен на утверждение проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Несоблюдение правил дорожного движения, скоростного режима и правил безопасности приводят к многочисленным человеческим жертвам на украинских дорогах. Терпение лопнуло, и наш ответ нарушителям ПДД и правил безопасности будет жестким. Уже на следующее заседание Кабинета Министров будет вынесен на утверждение подготовленный Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах", - подчеркнул заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Кроме того, по словам Ю. Лавренюка, Национальная полиция Украина вместе с Государственной службой безопасности на транспорте проведет жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей. Особое внимание будет уделено переоборудованным маршрутным автобусам.

Напомним, среди главных причин аварий в Николаевской и Житомирской областях рассматривается несоблюдение правил дорожного движения, в частности, превышение скорости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Автопроисшествие произошло на трассе Киев - Чоп, в Житомирской области, сегодня утром: маршрутка въехала в грузовик. В результате погибли 10 человек, еще 10 пострадали. В Житомирской области объявили траур по погибшим в ДТП.

Сегодня, на автодороге Киев - Одесса, в Николаевской области, произошло столкновение рейсового микроавтобуса, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. В результате погибли пять человек, еще 12 госпитализированы.

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