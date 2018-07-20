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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37532 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123806 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В следующем году в Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых авто

В следующем году в Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых авто

Киев  •  УНН

 • 16543 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Володимр Омелян пообещал усилить контроль за пассажирскими автоперевозками. В частности с 1 января 2019 года будет запрещено использование для пассажирских перевозок автобусов, переоборудованных из грузового транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

20 июля Омелян провел расширенное совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. По его словам, большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, “которые трудно назвать комфортными и безопасными”.

“Средний возраст „маршруток“ — более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости — более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются „маршрутками“, переоборудованные из грузовых транспортных средств”, — подчеркнул глава ведомства. Омелян призвал всех перевозчиков работать над обновлением парка, отметив, что с 1 января 2019 года будет запрещено использование автобусов, переоборудованных из грузового транспорта.

Как сообщал УНН, правительство планирует ввести контроль скорости на дорогах.

Украинские Национальные Новости

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