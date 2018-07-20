В следующем году в Украине запретят использовать автобусы, переделанные из грузовых авто

20 июля Омелян провел расширенное совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. По его словам, большинство автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, “которые трудно назвать комфортными и безопасными”.

“Средний возраст „маршруток“ — более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости — более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются „маршрутками“, переоборудованные из грузовых транспортных средств”, — подчеркнул глава ведомства. Омелян призвал всех перевозчиков работать над обновлением парка, отметив, что с 1 января 2019 года будет запрещено использование автобусов, переоборудованных из грузового транспорта.

Как сообщал УНН, правительство планирует ввести контроль скорости на дорогах.