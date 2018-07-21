Міністр інфраструктури: Україна веде переговори про санкції проти чорноморських портів Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Україна веде перговори про запровадження санкцій проти чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря. Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує УНН.
“Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції було застосовано до чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря та українських портів в Азовському морі”, — повідомив Омелян.
Він також додав, що: “Ми бачимо, що санкційна хвиля не зменшується, а навпаки збільшується. Останній розгляд у Конгресі США щодо розширення санкційного списку і взагалі можливості визнання Росії як країни, яка спонсорує тероризм — більше, ніж адекватна відповідь на всі безчинства РФ. Ми бачимо, що вже 6 чоловік з ЄС, які були причетні до побудови цього мосту, вже знаходяться під санкціями”.
Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури України Володимр Омелян пообіцяв посилити контроль за пасажирськими автоперевезеннями. Зокрема з 1 січня 2019 року буде заборонено використання для пасажирських перевізок автобусів, переобладнаних з вантажного транспорту.