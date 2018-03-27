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Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму - Нацсовет

Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму - Нацсовет

Киев  •  УНН

 • 14991 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Россия украла 503 украинские телерадиочастоты в Крыму и Севастополе. Об этом на пресс-конференции сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.

"Российская Федерация фактически украла и присвоила 503 радиочастоты, которые использовали украинские каналы и радиостанции на основании соответствующих лицензий", - сообщил Костинский.

Так, право на аналоговое вещание потеряла 31 телерадиокомпания Украины (292 частоты), право на цифровое вещание - 28 телерадиокомпаний (72 частоты), право на эфирное телерадиовещание - 39 телерадиокомпаний (139 частот).

Частотами радиовещания пользуются 20 лицензиатов Роскомнадзора. Для осуществления телевещания - 22 лицензиата. Указано, что это не отдельные радиостанции и телеканалы, это медиахолдинги и отдельные компании.

Как сообщал УНН, Украина готовит ноту протеста из-за присвоения Крыму российского кода телефонной связи.

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