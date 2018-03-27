Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму - Нацрада
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму та Севастополі. Про це на прес-конференції повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає УНН.
"Російська Федерація фактично вкрала та присвоїла 503 радіочастоти, які використовували українські канали та радіостанції на підставі відповідних ліцензій", - повідомив Костинский.
Так, право на аналогове мовлення втратила 31 телерадіокомпанія України (292 частоти), право на цифрове мовлення – 28 телерадіокомпаній (72 частоти), право на ефірне телерадіомовлення – 39 телерадіокомпаній (139 частот).
Частотами радіомовлення користуються 20 ліцензіатів Роскомнадзору. Для здійснення телемовлення – 22 ліцензіата. Зазначено, що це не є окремі радіостанції та телеканали, це медіахолдинги та окремі компанії.
Як повідомляв УНН, Україна готує ноту протесту через присвоєння Криму російського коду телефонного зв'язку.