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Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму - Нацрада

Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму - Нацрада

Київ • УНН

 • 14995 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Росія вкрала 503 українські телерадіочастоти в Криму та Севастополі. Про це на прес-конференції повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає УНН.

"Російська Федерація фактично вкрала та присвоїла 503 радіочастоти, які використовували українські канали та радіостанції на підставі відповідних ліцензій", - повідомив Костинский.

Так, право на аналогове мовлення втратила 31 телерадіокомпанія України (292 частоти), право на цифрове мовлення – 28 телерадіокомпаній (72 частоти), право на ефірне телерадіомовлення – 39 телерадіокомпаній (139 частот).

Частотами радіомовлення користуються 20 ліцензіатів Роскомнадзору. Для здійснення телемовлення – 22 ліцензіата. Зазначено, що це не є окремі радіостанції та телеканали, це медіахолдинги та окремі компанії.

Як повідомляв УНН, Україна готує ноту протесту через присвоєння Криму російського коду телефонного зв'язку.

Українські Національні Новини

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