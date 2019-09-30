Украина планирует подписать новую программу с МВФ в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украина рассчитывает на подписание новой трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре. Об этом заявил в своем видеоблоге Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это - начало переговоров, которые будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - отметил Гончарук.
По его словам, к этому моменту еще будет несколько этапов.
"Через пару недель наши коллеги, несколько министров ключевых, поедут в США, в офис МВФ, для того, чтобы продолжить переговоры. Там мы ожидаем, что будет дсягнута предварительная договоренность о составе и структуре программы", - отметил Премьер.
Миссия МВФ завершила визит в Украину 27 сентября. В МВФ отметили, что приступили к обсуждению новой 3-летней программы для Украины. При этом в МВФ раскритиковали Украину, указав на недостатки в законодательной системе и коррупцию.