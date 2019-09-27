Місія МВФ завершила візит до України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду завершила візит до України. Про це УНН повідомили у представництві МВФ в Україні.
"Місія МВФ завершила візит до України", - вказали у представництві.
Місія МВФ під керівництвом Рона ван Родена, як вказано, відвідала Київ у період 12-26 вересня для проведення обговорень в рамках консультацій 2019 року з Україною за Статтею Статуту Фонду.
"Місія також розпочала обговорення нової програми, яка могла би бути підтримана в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) МВФ", - додали у представництві.
Раніше голова місії МВФ позитивно оцінив проект Держбюджету на 2020 рік.