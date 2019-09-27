"Миссия МВФ завершила визит в Украину", - указали в представительстве.

Миссия МВФ под руководством Рона ван Родена, как указано, посетила Киев в период 12-26 сентября для проведения обсуждений в рамках консультаций 2019 года с Украиной по статье Устава Фонда.

"Миссия также начала обсуждение новой программы, которая могла бы быть поддержана в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) МВФ", - добавили в представительстве.

Ранее глава миссии МВФ положительно оценил проект Госбюджета на 2020 год.