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Недоліки в законодавчій системі та наскрізна корупція: у МВФ розкритикували Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками візиту до Києва повідомила, що , попри певний прогрес у Реформах, Україна все ще сильно відстає від своїх європейських сусідів за показниками економічного зростання. Про це заявив керівник місії Рон ван Роден, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МВФ в Україні.

Недоліки в законодавчій системі та наскрізна корупція: у МВФ розкритикували Україну

"Після глибокої економічної кризи 2014-15 років, українська влада відновила макроекономічну стабільність, і економіка знову почала зростати“,- відмітив спочатку ван Роден.

Він зауважив, що обґрунтована фіскальна та грошово-кредитна політика країни та гнучкість обмінного курсу призвели до різкого зменшення зовнішніх та внутрішніх дисбалансів України.

Головним досягненням України в МВФ назвали усунення квазі фіскального дефіциту енергетичного сектору.

“Проте, темпи зростання залишаються занизькими для того, щоб помітно скоротити розрив між рівнями доходів в Україні та в сусідніх країнах. ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) в Україні залишається дуже низьким — лише 20 відсотків від середнього показника для ЄС і другим найнижчим показником серед усіх країн Центральної та Східної Європи. Зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції”, — йдеться в заяві ван Родена.

З його слів, порівняльний аналіз в регіональному контексті показав, що найбільша різниця у поступі реформ між Україною та сусідніми країнами полягає в якості правової інституційної системи.

“Хоча було досягнуто прогресу у створенні нових інституцій для боротьби з корупцією, відчутних результатів ще немає. Через погані умови ведення бізнесу рівень залучення інвестицій та, зокрема, прямих іноземних інвестицій, в Україні значно нижчі, аніж в інших країнах регіону. Цей брак інвестицій обмежує зростання продуктивності (продуктивність праці становить менше 10% середньої продуктивності в країнах ЄС), створення робочих місць у приватному секторі та покращення рівня життя, незважаючи на висококваліфіковану робочу силу в Україні. Як результат, багато працівників шукають можливості працевлаштування за кордоном”, — наголосили в МВФ.

Ван Роден підкреслив, що Україні необхідне більш потужне, стале та всеосяжне зростання для того, щоб наздогнати за рівнем доходів свої сусідів по регіону.

Нагадаємо, місія МВФ сьогодні завершила візит до України.

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