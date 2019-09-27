Недостатки в законодательной системе и сквозная коррупция: в МВФ раскритиковали Украину

“После глубокого экономического кризиса 2014-15 годов, украинская власть возобновила макроэкономическую стабильность, и экономика снова начала расти”, — отметил сначала ван Роден.

Он отметил, что обоснованная фискальная и денежно-кредитная политика страны и гибкость обменного курса привели к резкому уменьшению внешних и внутренних дисбалансов Украины.

Главным достижением Украины в МВФ назвали устранение квазифискального дефицита энергетического сектора.

“Однако, темпы роста остаются слишком низкой для того, чтобы заметно сократить разрыв между уровнями доходов в Украине и в других странах. ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в Украине остается очень низким — всего 20 процентов от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы. Рост сдерживает слабую бизнес-среду, в частности, недостатки в законодательной системе, сквозная коррупция, а также тот факт, что в крупных отраслях экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, сдерживает конкуренцию и инвестиции”, — говорится в заявлении ван Родена.

По его словам, сравнительный анализ в региональном контексте показал, что наибольшая разница в развитии реформ между Украиной и соседними странами заключается в качестве правовой институциональной системы.

“Хотя был достигнут прогресс в создании новых институтов по борьбе с коррупцией, ощутимых результатов еще нет. Из-за плохих условий ведения бизнеса уровень привлечения инвестиций и, в частности, прямых иностранных инвестиций, в Украине значительно ниже, чем в других странах региона. Этот недостаток инвестиций ограничивает рост производительности (производительность труда составляет не менее 10% средней производительности в странах ЕС), создание рабочих мест в частном секторе и улучшение уровня жизни, несмотря на высококвалифицированную рабочую силу в Украине. Как результат, многие работники ищут возможности трудоустройства за рубежом”, — отметили в МВФ.

Ван Роден подчеркнул, что Украине необходим более мощный, устойчивый и всеобъемлющий рост для того, чтобы догнать по уровню доходов свои соседей по региону.

Напомним, миссия МВФ сегодня завершила визит в Украину.