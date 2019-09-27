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МВФ розпочав обговорення нової 3-річної програми для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками візиту до Києва повідомила, що обговорення нової 3-річної програми підтримки МВФ триватимуть найближчими тижнями. Про це заявив керівник місії Рон ван Роден, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби представництва МВФ в Україні.

МВФ розпочав обговорення нової 3-річної програми для України

"Після цьогорічних виборів влада наразі має можливість просувати необхідні реформи. Керівництво держави поставило перед собою амбітне завдання трансформувати економіку та досягнути потужнішого зростання для поліпшення життєвого рівня всіх українців, одночасно захищаючи макроекономічну стабільність. Влада звернулася з проханням про нову програму за підтримки МВФ, яка б допомогла досягненню цих цілей, надаючи якір для економічної політики та допомагаючи покривати потреби у фінансуванні у найближчі роки. Місія розпочала обговорення щодо нової 3-річної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування", - цитує пресслужба ван Родена.

З його слів, за останні два тижні експерти місії провели дискусії з питань напрямків політики для нової програми, зокрема, стосовно податково-бюджетної та грошово-кредитної політики, а також ключових заходів реформування.

"Крім того, було наголошено на важливості незалежності Центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також на необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних витрат, пов'язаних з реорганізацією чи ліквідацією банків. Обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями", - заявив голова місії.

Нагадаємо, місія МВФ завершила візит до України.

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