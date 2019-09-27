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МВФ начал обсуждение новой 3-летней программы для Украины

Киев • УНН

 • 11633 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Киев сообщила, что обсуждение новой 3-летней программы поддержки МВФ продолжится в ближайшие недели. Об этом заявил руководитель миссии Рон ван Роден, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы представительства МВФ в Украине.

МВФ начал обсуждение новой 3-летней программы для Украины

"После нынешних выборов власть сейчас имеет возможность продвигать необходимые реформы. Руководство государства поставило перед собой амбициозную задачу трансформировать экономику и достичь мощного роста для улучшения жизненного уровня всех украинцев, одновременно защищая макроэкономическую стабильность. Власти обратились с просьбой о новой программе при поддержке МВФ, которая бы помогла достижению этих целей, предоставляя якорь для экономической политики и помогая покрывать потребности в финансировании в ближайшие годы. Миссия начала обсуждения относительно новой 3-летней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования", - цитирует пресс-служба ван Родена.

По его словам, за последние две недели эксперты миссии провели дискуссии по вопросам направлений политики для новой программы, в частности по налогово-бюджетной и денежно-кредитной политике, а также ключевым мероприятиям реформирования.

"Кроме того, была отмечена важность независимости Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией или ликвидацией банков. Обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели", - заявил глава миссии.

Напомним, миссия МВФ завершила визит в Украину.

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