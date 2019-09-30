Україна планує підписати нову програму з МВФ у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Україна розраховує на підписання нової трирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у грудні. Про це заявив у своєму відеоблозі Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Колеги з авторитетної світової організації приїхали в Україну для того, щоби почати з нами переговори про нову програму на три роки. Це - початок переговорів, які будуть тривати ще як мінімум декілька місяців, до того моменту як у грудні, як ми це плануємо, буде підписано нова програма", - зазначив Гончарук.
З його слів, до цього моменту ще має бути декілька етапів.
"Через пару тижнів наші колеги, декілька міністрів ключових, поїдуть в Сполучені Штати Америки, в офіс МВФ, для того, щоби продовжити переговори. Там ми очікуємо, що буде дсягнута попередня домовленість про склад і структуру програми", - зазначив Прем'єр.
Місія МВФ завершила візит до України 27 вересня. У МВФ вказали, що розпочали обговорення нової 3-річної програми для України. При цьому у МВФ розкритикували Україну, вказавши на недоліки в законодавчій системі та наскрізна корупція.