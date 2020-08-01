Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Минздраве обновили список стран "зеленого" и "красного" списков государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, в перечень стран "зеленой" зоны вошли: Украина, а также такие государства как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.
В "красную зону" вошли: КНР, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция, Россия.
Показатель Украины за последние 14 дней составил 33,02 от количества больных на 100 тыс. населения, это 20,1% прироста заболевших.
Напомним, по информации Минздрава, Украина месяц назад шла по "зеленому" сценарию по прогнозам распространения коронавирусной болезни, пока - наш сценарий "желтый" - ориентировочно ожидают 4000 летальных случаев.