Україна оновила список країн "зеленої" і "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У МОЗ оновили список країн "зеленого" та "червоного" списків держав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, до переліку країн "зеленої" зони увійшли: Україна, а також такі держави як Швеція, Португалія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, Туреччина, Словенія, Єгипет та Італія.
До "червоної зони" увійшли: КНР, Угорщина, Грузія, Німеччина, Чехія, Болгарія, Албанія, Чорногорія, Польща, Франція, Росія.
Показник України за останні 14 днів склав 33,02 кількості хворих на 100 тис. населення, це 20,1% приросту тих, хто захворів.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, Україна місяць тому йшла за "зеленим" сценарієм по прогнозам розповсюдження коронавірусної хвороби, наразі - наш сценарій "жовтий" - орієнтовно очікують 4 тисячі летальних випадків.