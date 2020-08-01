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Україна перейшла у "жовтий" сценарій: МОЗ прогнозує 4 тис. померлих через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Україна місяць тому йшла за "зеленим" сценарієм по прогнозам розповсюдження коронавірусної хвороби, наразі - наш сценарій "жовтий" - орієнтовно очікують на 4 тисячі летальних випадків. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Коли місяць тому ми вперше презентували прогнози, тоді Україна рухалася по "жовто-зеленому" сценарію, наразі наша динаміка відображає "жовтий" сценарій і, на жаль, ми орієнтуємося на близько 4 тисячі летальних випадків", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, відсьогодні, 1 серпня, в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". Списки регіонів будуть оновлювати раз на 7 днів.

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