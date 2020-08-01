Україна перейшла у "жовтий" сценарій: МОЗ прогнозує 4 тис. померлих через COVID-19

"Коли місяць тому ми вперше презентували прогнози, тоді Україна рухалася по "жовто-зеленому" сценарію, наразі наша динаміка відображає "жовтий" сценарій і, на жаль, ми орієнтуємося на близько 4 тисячі летальних випадків", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, відсьогодні, 1 серпня, в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни віднесені до наступних зон: "зелена", "жовта", "помаранчева" та "червона". Списки регіонів будуть оновлювати раз на 7 днів.