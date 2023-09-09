Украина победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро по волейболу

Детали

Украина вышла в плей-офф Евро лишь в последнем туре. "Сине-желтые" обыграли Испанию (3:0), а после победы Словении над Болгарией заняли итоговое третье место в группе.

В плей-офф первым соперником Украины стала Португалия - команда, которая финишировала второй в группе D. И игра Португалия - Украина закончилась со счетом 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

Хронология матча Украины в 1/8 финала

Первая партия закончилась победой Украины. После равного старта украинцы вышли вперед, получив преимущество в 5 очков. И удержали его до конца сета.

Второй сет Португалия начала со счета 3:1. Но сначала Украина выровняла игру, а затем довела дело до победы с разницей в шесть очков.

В конце концов, Украине удалось избежать перевода игры в третий сет. И хотя португальцы вели борьбу до последнего, украинцы победили 25:22).