Украина победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинская сборная по волейболу прошла в четвертьфинал чемпионата Европы, обыграв Португалию в матче 1/8 финала в 3-сетовом матче. Об этом сообщает Суспильне Спорт, пишет УНН.
Детали
Украина вышла в плей-офф Евро лишь в последнем туре. "Сине-желтые" обыграли Испанию (3:0), а после победы Словении над Болгарией заняли итоговое третье место в группе.
В плей-офф первым соперником Украины стала Португалия - команда, которая финишировала второй в группе D. И игра Португалия - Украина закончилась со счетом 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)
Хронология матча Украины в 1/8 финала
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Первая партия закончилась победой Украины. После равного старта украинцы вышли вперед, получив преимущество в 5 очков. И удержали его до конца сета.
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Второй сет Португалия начала со счета 3:1. Но сначала Украина выровняла игру, а затем довела дело до победы с разницей в шесть очков.
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В конце концов, Украине удалось избежать перевода игры в третий сет. И хотя португальцы вели борьбу до последнего, украинцы победили 25:22).
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Самыми результативными в составе Украины стали Олег Плотницкий, набравший 14 очков, а также Илья Ковалев, закончивший игру с 10 очками.
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Напомним
Сборная Украины третий раз подряд потерпела поражение в групповом раунде волейбольного Евро-2023 среди мужчин. Команда Угиса Крастиньша по итогам четырех сетов проиграла Болгарии.