Збірна України з волейболу програла Болгарії на Євро-2023

Стартовий сет минув за переваги України, що згодом вийшла одразу на чотири матчболи. Рахунок — 25:20 на користь "синьо-жовтих".

Натомість Болгарія почала відриватися від суперників на екваторі другої партії. Відставання в три очки до кінця сету збільшилося до восьми балів — 17:25.

У третьому сеті Україна була близькою, аби відіграти різницю у -7, але завершила партію серією з трьох програних очок поспіль. Вперед у матчі вперше вийшли болгари.

Четвертий, потенційно вирішальний сет від початку складався на користь Болгарії, що на старті відірвалася на шість очок — 9:3. До закінчення матчу Україні вдалося лише скоротити відставання до підсумкових двох пунктів.