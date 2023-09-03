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Збірна України з волейболу програла Болгарії на Євро-2023

Збірна України з волейболу програла Болгарії на Євро-2023

Київ • УНН

 • 633123 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Збірна України третій раз поспіль зазнала поразки в груповому раунді волейбольного Євро-2023 серед чоловіків. Команда Угіса Крастіньша за підсумками чотирьох сетів програла Болгарії, повідомляє Суспільне Спорт, пише УНН.

Деталі 

Українці набрали одне залікове очко у двох турах, програвши Словенії (1:3) та Хорватії (2:3). До матчу з Болгарією збірна підходила вже на останній сходинці в групі В. Рахунок матчу Болгарія — Україна — 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23).

При цьому Болгарія лише у липні уникла вильоту з Ліги націй, а  у світовому рейтингу чоловічих збірних поступається українцям 16 позицій.

Хронологія матчу

  • Стартовий сет минув за переваги України, що згодом вийшла одразу на чотири матчболи. Рахунок — 25:20 на користь "синьо-жовтих".

  • Натомість Болгарія почала відриватися від суперників на екваторі другої партії. Відставання в три очки до кінця сету збільшилося до восьми балів — 17:25.

  • У третьому сеті Україна була близькою, аби відіграти різницю у -7, але завершила партію серією з трьох програних очок поспіль. Вперед у матчі вперше вийшли болгари.

  • Четвертий, потенційно вирішальний сет від початку складався на користь Болгарії, що на старті відірвалася на шість очок — 9:3. До закінчення матчу Україні вдалося лише скоротити відставання до підсумкових двох пунктів.

  • 1:3 — Україна програє третій поспіль матч на Євро-2023. Та ризикує вилетіти з турніру вже за підсумками четвертого туру.

  • Найрезультативнішим волейболістом України в третьому турі став капітан команди Олег Плотницький — 18 очок. Двозначного показника також сягнув догравальник Ілля Ковальов, який завершив 13 результативних атак.

Доповнення 

Турнірна таблиця групи В: 

  • Словенія — 3 перемоги (3 матчі), 9 очок (співвідношення сетів — 9:1)

  • Болгарія — 2 перемоги (3), 6 очок (7:5)

  • Хорватія — 2 перемоги (3), 5 очок (6:5)

  • Фінляндія — 1 перемога (3), 3 очки (4:6)

  • Іспанія — 1 перемога (3), 3 очки (3:7)

  • Україна — 0 перемог (3), 1 очко (4:9)

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