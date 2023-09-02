Експерти назвали фаворитів та "групу смерті" у цьогорічній Лізі Чемпіонів

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У імпровізований топ-10 фаворитів цьогорічної Ліги Чемпіонів увійшли три іспанські клуби, по два клуби з Англії та Італії, та по одному з Німеччини, Франції й Португалії.

Найбільші шанси на перемогу експерти віддають чинному чемпіону – англійському "Манчестер Сіті". На другій сходинці йде німецька "Баварія". Трійку фаворитів замикає іспанська "Барселона".

Мадридський "Реал" та лондонський "Арсенал" посіли четверту і п’яту сходинку у рейтингу.

З шостого по десяте місце зайняли клуби "Атлетико" (Іспанія), "Наполі" (Італія), "ПСЖ" (Франція), "Інтер" (Італія) та португальська "Бенфіка".

Також експерти назвали умовну "групу смерті" (групу, де всі команди мають високий клас і складно прогнозувати переможців).

Цитата

"Жеребкування групового етапу відбулося в Монте-Карло в четвер увечері та подарувало кілька неймовірних пулів. Дійсно, у нас навіть є "Група смерті", де "Парі Сен-Жермен" потрапив до дортмундської "Боруссії", "Мілана" та "Ньюкасла", - йдеться у публікації.

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