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Эксперты назвали фаворитов и "группу смерти" в нынешней Лиге Чемпионов

Киев • УНН

 • 968444 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Самый известный в мире футбольный портал Goal.com опубликовал свой прогноз относительно фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов УЕФА. По мнению экспертов лучшие шансы на победу имеет клуб из Англии, пишет УНН.

Детали

В импровизированный топ-10 фаворитов нынешней Лиги Чемпионов вошли три испанских клуба, по два клуба из Англии и Италии, и по одному из Германии, Франции и Португалии.

Наибольшие шансы на победу эксперты отдают действующему чемпиону - английскому "Манчестер Сити". На второй строчке идет немецкая "Бавария". Тройку фаворитов замыкает испанская "Барселона".

Мадридский "Реал" и лондонский "Арсенал" заняли четвертую и пятую строчку в рейтинге.
С шестого по десятое место заняли клубы "Атлетико" (Испания), "Наполи" (Италия), "ПСЖ" (Франция), "Интер" (Италия) и португальская "Бенфика".

Также эксперты назвали условную "группу смерти" (группу, где все команды имеют высокий класс и сложно прогнозировать победителей).

Цитата

"Жеребьевка группового этапа состоялась в Монте-Карло в четверг вечером и подарила несколько невероятных пулов. Действительно, у нас даже есть "Группа смерти", где "Пари Сен-Жермен" попал к дортмундской "Боруссии", "Милану" и "Ньюкаслу", - говорится в публикации.

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