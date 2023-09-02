Эксперты назвали фаворитов и "группу смерти" в нынешней Лиге Чемпионов

Детали

В импровизированный топ-10 фаворитов нынешней Лиги Чемпионов вошли три испанских клуба, по два клуба из Англии и Италии, и по одному из Германии, Франции и Португалии.

Наибольшие шансы на победу эксперты отдают действующему чемпиону - английскому "Манчестер Сити". На второй строчке идет немецкая "Бавария". Тройку фаворитов замыкает испанская "Барселона".

Мадридский "Реал" и лондонский "Арсенал" заняли четвертую и пятую строчку в рейтинге.

С шестого по десятое место заняли клубы "Атлетико" (Испания), "Наполи" (Италия), "ПСЖ" (Франция), "Интер" (Италия) и португальская "Бенфика".

Также эксперты назвали условную "группу смерти" (группу, где все команды имеют высокий класс и сложно прогнозировать победителей).

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"Жеребьевка группового этапа состоялась в Монте-Карло в четверг вечером и подарила несколько невероятных пулов. Действительно, у нас даже есть "Группа смерти", где "Пари Сен-Жермен" попал к дортмундской "Боруссии", "Милану" и "Ньюкаслу", - говорится в публикации.

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