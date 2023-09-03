Сборная Украины по волейболу проиграла Болгарии на Евро-2023

Стартовый сет прошел с преимуществом Украины, которая впоследствии вышла сразу на четыре матчбола. Счет — 25:20 в пользу "сине-желтых".

Зато Болгария начала отрываться от соперников на экваторе второй партии. Отставание в три очка к концу сета увеличилось до восьми баллов — 17:25.

В третьем сете Украина была близка, чтобы отыграть разницу в -7, но завершила партию серией из трех проигранных очков подряд. Вперед в матче впервые вышли болгары.

Четвертый, потенциально решающий сет изначально складывался в пользу Болгарии, которая на старте оторвалась на шесть очков — 9:3. До окончания матча Украине удалось лишь сократить отставание до итоговых двух пунктов.