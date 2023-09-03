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Сборная Украины по волейболу проиграла Болгарии на Евро-2023

Сборная Украины по волейболу проиграла Болгарии на Евро-2023

Киев • УНН

 • 633121 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сборная Украины третий раз подряд потерпела поражение в групповом раунде волейбольного Евро-2023 среди мужчин. Команда Угиса Крастиньша по итогам четырех сетов проиграла Болгарии, сообщает Суспильне Спорт, пишет УНН.

Детали 

Украинцы набрали одно зачетное очко в двух турах, проиграв Словении (1:3) и Хорватии (2:3). К матчу с Болгарией сборная подходила уже на последней строчке в группе В. Счет матча Болгария — Украина — 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23).

При этом Болгария лишь в июле избежала вылета из Лиги наций, а  в мировом рейтинге мужских сборных уступает украинцам 16 позиций.

Хронология матча

  • Стартовый сет прошел с преимуществом Украины, которая впоследствии вышла сразу на четыре матчбола. Счет — 25:20 в пользу "сине-желтых".

  • Зато Болгария начала отрываться от соперников на экваторе второй партии. Отставание в три очка к концу сета увеличилось до восьми баллов — 17:25.

  • В третьем сете Украина была близка, чтобы отыграть разницу в -7, но завершила партию серией из трех проигранных очков подряд. Вперед в матче впервые вышли болгары.

  • Четвертый, потенциально решающий сет изначально складывался в пользу Болгарии, которая на старте оторвалась на шесть очков — 9:3. До окончания матча Украине удалось лишь сократить отставание до итоговых двух пунктов.

  • 1:3 — Украина проигрывает третий подряд матч на Евро-2023. И рискует вылететь из турнира уже по итогам четвертого тура.

  • Самым результативным волейболистом Украины в третьем туре стал капитан команды Олег Плотницкий — 18 очков. Двузначного показателя также достиг доигровщик Илья Ковалев, который завершил 13 результативных атак.

Дополнение 

Турнирная таблица группы В: 

  • Словения — 3 победы (3 матча), 9 очков (соотношение сетов — 9:1)

  • Болгария — 2 победы (3), 6 очков (7:5)

  • Хорватия — 2 победы (3), 5 очков (6:5)

  • Финляндия — 1 победа (3), 3 очка (4:6)

  • Испания — 1 победа (3), 3 очка (3:7)

  • Украина — 0 побед (3), 1 очко (4:9)

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