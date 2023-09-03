Сборная Украины по волейболу проиграла Болгарии на Евро-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сборная Украины третий раз подряд потерпела поражение в групповом раунде волейбольного Евро-2023 среди мужчин. Команда Угиса Крастиньша по итогам четырех сетов проиграла Болгарии, сообщает Суспильне Спорт, пишет УНН.
Детали
Украинцы набрали одно зачетное очко в двух турах, проиграв Словении (1:3) и Хорватии (2:3). К матчу с Болгарией сборная подходила уже на последней строчке в группе В. Счет матча Болгария — Украина — 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:23).
При этом Болгария лишь в июле избежала вылета из Лиги наций, а в мировом рейтинге мужских сборных уступает украинцам 16 позиций.
Хронология матча
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Стартовый сет прошел с преимуществом Украины, которая впоследствии вышла сразу на четыре матчбола. Счет — 25:20 в пользу "сине-желтых".
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Зато Болгария начала отрываться от соперников на экваторе второй партии. Отставание в три очка к концу сета увеличилось до восьми баллов — 17:25.
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В третьем сете Украина была близка, чтобы отыграть разницу в -7, но завершила партию серией из трех проигранных очков подряд. Вперед в матче впервые вышли болгары.
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Четвертый, потенциально решающий сет изначально складывался в пользу Болгарии, которая на старте оторвалась на шесть очков — 9:3. До окончания матча Украине удалось лишь сократить отставание до итоговых двух пунктов.
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1:3 — Украина проигрывает третий подряд матч на Евро-2023. И рискует вылететь из турнира уже по итогам четвертого тура.
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Самым результативным волейболистом Украины в третьем туре стал капитан команды Олег Плотницкий — 18 очков. Двузначного показателя также достиг доигровщик Илья Ковалев, который завершил 13 результативных атак.
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Дополнение
Турнирная таблица группы В:
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Словения — 3 победы (3 матча), 9 очков (соотношение сетов — 9:1)
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Болгария — 2 победы (3), 6 очков (7:5)
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Хорватия — 2 победы (3), 5 очков (6:5)
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Финляндия — 1 победа (3), 3 очка (4:6)
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Испания — 1 победа (3), 3 очка (3:7)
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Украина — 0 побед (3), 1 очко (4:9)
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