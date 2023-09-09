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Україна перемогла Португалію та вийшла у чвертьфінал Євро з волейболу

Україна перемогла Португалію та вийшла у чвертьфінал Євро з волейболу

Київ • УНН

 • 446336 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українська збірна з волейболу пройшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, обігравши Португалію у матчі 1/8 фіналу у 3-сетовому матчі. Про це повідомляє Суспільне Спорт, пише УНН.

Деталі 

Україна вийшла у плей-оф Євро лише в останньому турі. "Синьо-жовті" обіграли Іспанію (3:0), а після перемоги Словенії над Болгарією посіли підсумкове третє місце в групі.

У плей-оф першим суперником України стала Португалія - команда, яка фінішувала другою у групі D. І гра Португалія - Україна закінчилась рахунком 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

Хронологія матчу України в 1/8 фіналу

  • Перша партія закінчилася перемогою України. Після рівного старту українці вийшли вперед, здобувши перевагу в 5 очок. І втримали її до кінця сету.

  • Другий сет Португалія розпочала з рахунку 3:1. Але спершу Україна вирівняла гру, а згодом довела справу до перемоги з різницею у шість очок.

  • Зрештою, Україні вдалося уникнути переведення гри до третього сету. І хоча португальці вели боротьбу до останнього, українці перемогли 25:22).

  • Найрезультативнішими у складі України стали Олег Плотницький, який набрав 14 очок, а також Ілля Ковальов, що закінчив гру з 10 очками.

Нагадаємо

Збірна України третій раз поспіль зазнала поразки в груповому раунді волейбольного Євро-2023 серед чоловіків. Команда Угіса Крастіньша за підсумками чотирьох сетів програла Болгарії. 

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