Україна перемогла Португалію та вийшла у чвертьфінал Євро з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українська збірна з волейболу пройшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, обігравши Португалію у матчі 1/8 фіналу у 3-сетовому матчі. Про це повідомляє Суспільне Спорт, пише УНН.
Деталі
Україна вийшла у плей-оф Євро лише в останньому турі. "Синьо-жовті" обіграли Іспанію (3:0), а після перемоги Словенії над Болгарією посіли підсумкове третє місце в групі.
У плей-оф першим суперником України стала Португалія - команда, яка фінішувала другою у групі D. І гра Португалія - Україна закінчилась рахунком 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)
Хронологія матчу України в 1/8 фіналу
-
-
Перша партія закінчилася перемогою України. Після рівного старту українці вийшли вперед, здобувши перевагу в 5 очок. І втримали її до кінця сету.
-
-
Другий сет Португалія розпочала з рахунку 3:1. Але спершу Україна вирівняла гру, а згодом довела справу до перемоги з різницею у шість очок.
-
-
Зрештою, Україні вдалося уникнути переведення гри до третього сету. І хоча португальці вели боротьбу до останнього, українці перемогли 25:22).
-
-
Найрезультативнішими у складі України стали Олег Плотницький, який набрав 14 очок, а також Ілля Ковальов, що закінчив гру з 10 очками.
-
Нагадаємо
Збірна України третій раз поспіль зазнала поразки в груповому раунді волейбольного Євро-2023 серед чоловіків. Команда Угіса Крастіньша за підсумками чотирьох сетів програла Болгарії.