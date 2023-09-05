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Украина получила военную помощь на примерно 100 млрд долл. - Резников

Украина получила военную помощь на примерно 100 млрд долл. - Резников

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. После начала полномасштабного вторжения рф Украина получила военной помощи на сумму около 100 млрд долларов. Об этом сообщил экс-министр Алексей Резников, отставку которого с должности главы Минобороны Украины сегодня одобрил парламент, пишет УНН.

Цитата

«После 24 февраля самая острая проблема, которую пришлось решать – это оружие. По оценке Генерального Штаба, ресурсов Сил обороны должно было хватить на 2-2,5 месяца интенсивных боев. После этого наша армия физически закончилась бы. Мы добывали все, что было возможно и невозможно», - заявил Резников.

По его словам, за 18 месяцев для Сил обороны приобретено, изготовлено по заказу Минобороны и получено в качестве международной технической помощи:

  • Более 7 млн артиллерийских снарядов, мин, выстрелов к танкам и РСЗО.
  • Более 4,5 тыс. артиллерийских систем и минометов.
  • Около 3,5 тыс. систем, которые защищают наше небо – от ПЗРК до Patriot.
  • Более 6,5 тыс. танков, бронетехники и бронемашин.
  • Более 2 тыс. грузовиков.
  • Большое количество стрелкового оружия, радаров, инженерной техники, различных типов ракет, вертолетов, эвакуационных машин и многое другое.

Также подготовку за рубежом прошли более 70 тыс. украинских воинов. Сейчас украинские пилоты, инженеры и техники осваивают современные западные самолеты.

«По состоянию на сегодня Украина получила физически или в виде обязательств’военной помощи на сумму около $100 млрд.», - отметил Резников.

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По его словам, за предоставление Силам обороны танков, Украина боролась год. А за кассетные боеприпасы – от официального обращения Минобороны до поставки в Украину прошло 9 месяцев.

Как отметил Резников, за полгода Украина не только обеспечила армию, но и создала резерв в 200 тыс. бронежилетов и более 120 тыс. шлемов. Также было поставлено, в частности, более 1,2 млн комплектов зимней формы и 2,5 млн летней.

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