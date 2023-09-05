Україна отримала військову допомогу на приблизно 100 млрд дол. - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Після початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримала військову допомогу на суму близько 100 млрд доларів. Про це повідомив ексміністр Олексій Резніков, відставку якого з посади голови Міноборони України сьогодні схвалив парламент, пише УНН.
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«Після 24 лютого найгостріша проблема, яку довелося вирішувати – це зброя. За оцінкою Генерального Штабу, ресурсів Сил оборони мало вистачити на 2-2,5 місяці інтенсивних боїв. Після цього наша армія фізично закінчилася б. Ми добували все, що було можливо і неможливо», - заявив Резніков.
За його словами, за 18 місяців для Сил оборони придбано, виготовлено на замовлення Міноборони та отримано у якості міжнародної технічної допомоги:
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- Понад 7 млн артилерійських снарядів, мін, пострілів до танків та РСЗВ.
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- Понад 4,5 тис. артилерійських систем і мінометів.
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- Близько 3,5 тис. систем, які захищають наше небо – від ПЗРК до Patriot.
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- Понад 6,5 тис. танків, бронетехніки і бронемашин.
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- Понад 2 тис. вантажівок.
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- Велику кількість стрілецької зброї, радарів, інженерної техніки, різних типів ракет, гелікоптерів, евакуаційних машин та багато іншого.
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Також підготовку за кордоном пройшли понад 70 тис. українських воїнів. Зараз українські пілоти, інженери і техніки опановують сучасні західні літаки.
«Станом на сьогодні Україна отримала фізично чи у вигляді зобов’язань воєнної допомоги на суму близько $100 млрд.», - зазначив Резніков.
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З його слів, за надання Силам оборони танків, Україна боролася рік. А за касетні боєприпаси – від офіційного звернення Міноборони до поставки в Україну минуло 9 місяців.
Як зазначив Резніков, за півроку Україна не тільки забезпечила армію, але й створила резерв у 200 тис. бронежилетів та понад 120 тис. шоломів. Також було поставлено, зокрема, понад 1,2 млн комплектів зимової форми і 2,5 млн літньої.