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Украина получила от Литвы второй мощный автотрансформатор

Украина получила от Литвы второй мощный автотрансформатор

Киев • УНН

 • 726723 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В рамках сотрудничества и усиления устойчивости украинской энергосистемы страна получила от Литвы уже второй мощный автотрансформатор, который способен обеспечить светом 200 тысяч домохозяйств, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

В рамках сотрудничества и помощи в восстановлении энергосистемы Литовская Республика передала украинской стороне уже второй мощный силовой автотрансформатор. Он будет установлен на высоковольтной подстанции системы передачи электроэнергии и будет трансформировать напряжение с магистрального до распределительного уровня, обеспечивая питанием до 200 тысяч домохозяйств.

«Литва – не просто партнер, но и надежный друг Украины. Мы совместными усилиями противодействуем агрессии российских террористов на разных участках фронта, в частности энергетическом. Поддержка литовских партнеров в виде мощного оборудования помогает украинским энергетикам не только восстанавливать поврежденные объекты, но и усиливать устойчивость энергосистемы. Спасибо нашим литовским друзьям за эту поддержку», - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Транспортировка автотрансформатора в Украину осуществлялась в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Дополнение

Сейчас из Литвы поступило уже 67 грузов гуманитарной помощи общим весом более 1 286 тонн. Среди полученного оборудования - электростанции резервного питания, силовые трансформаторы, трансформаторы тока-напряжения, трансформаторы тока, трансформатор напряжения и другое оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы.

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