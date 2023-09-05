Україна отримала від Литви другий потужний автотрансформатор

Деталі

У межах співпраці та допомоги у відбудові енергосистеми Литовська Республіка передала українській стороні вже другий потужний силовий автотрансформатор. Він буде встановлений на високовольтній підстанції системи передачі електроенергії і трансформуватиме напругу з магістрального до розподільного рівня, забезпечуючи живленням до 200 тисяч домогосподарств.

«Литва – не просто партнер, а й надійний друг України. Ми спільними зусиллями протидіємо агресії російських терористів на різних ділянках фронту, зокрема енергетичному. Підтримка литовських партнерів у вигляді потужного обладнання допомагає українським енергетикам не тільки відновлювати пошкоджені об’єкти, але і посилювати стійкість енергосистеми. Дякуємо нашим литовським друзям за цю підтримку», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Транспортування автотрансформатора до України здійснювалося у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Доповнення

Наразі з Литви надійшло вже 67 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1 286 тонн. Серед отриманого обладнання - електростанції резервного живлення, силові трансформатори, трансформатори струму-напруги, трансформатори струму, трансформатор напруги та інше обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми.

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