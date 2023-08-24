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Президент Литви: разом ми відбудуємо Україну

Президент Литви: разом ми відбудуємо Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що разом з українською стороною відбудують Україну. Про це він сказав під час виступу на заході з нагоди Дня Незалежності України, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ви не самотні. З перших днів цієї війни вся Литва палко підтримує Україну і залишається непохитною у своїй підтримці. Литва й надалі надаватиме вам всебічну допомогу. Разом ми відбудуємо Україну. Прагнемо зробити вашу країну частиною євроатлантичної спільноти. Наше бачення сьогодні – це сильна Україна, у сильній Європі», - сказав Науседа українською.

Окрім того, він висловив віру, що Україна одного дня стане членом як ЄС, так і НАТО.

«Агресор не визначатиме долю України», - додав Науседа.

Під час заходів із нагоди Дня Незалежності України разом із Науседою та Президентом України виступили президент Португалії Марсело Ребелу де Соза, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич.

Доповнення

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.

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