Президент Литвы: вместе мы отстроим Украину

Цитата

«Вы не одиноки. С первых дней этой войны вся Литва горячо поддерживает Украину и остается непоколебимой в своей поддержке. Литва и в дальнейшем будет оказывать вам всестороннюю помощь. Вместе мы отстроим Украину. Стремимся сделать вашу страну частью евроатлантического сообщества. Наше видение сегодня – это сильная Украина, в сильной Европе», - сказал Науседа на украинском.

Кроме того, он выразил веру, что Украина однажды станет членом как ЕС, так и НАТО.

«Агрессор не будет определять судьбу Украины», - добавил Науседа.

Во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины вместе с Науседой и Президентом Украины выступили президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.