Президент Литвы: вместе мы отстроим Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вместе с украинской стороной отстроят Украину. Об этом он сказал во время выступления на мероприятии по случаю Дня Независимости Украины, передает корреспондент УНН.
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«Вы не одиноки. С первых дней этой войны вся Литва горячо поддерживает Украину и остается непоколебимой в своей поддержке. Литва и в дальнейшем будет оказывать вам всестороннюю помощь. Вместе мы отстроим Украину. Стремимся сделать вашу страну частью евроатлантического сообщества. Наше видение сегодня – это сильная Украина, в сильной Европе», - сказал Науседа на украинском.
Кроме того, он выразил веру, что Украина однажды станет членом как ЕС, так и НАТО.
«Агрессор не будет определять судьбу Украины», - добавил Науседа.
Во время мероприятий по случаю Дня Независимости Украины вместе с Науседой и Президентом Украины выступили президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич.
Дополнение
Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.