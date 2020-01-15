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Украина оказалась на дне рейтинга "лучших стран мира", обойдя Сербию и Беларусь

Киев • УНН

 • 80430 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. По итогам 2019 года, Украина заняла 68-е место в рейтинге "лучших стран мира" по версии американского журнала US News & World Report, обойдя Тунис, Беларусь, Оман, Сербию и Ливан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.

Украина оказалась на дне рейтинга "лучших стран мира", обойдя Сербию и Беларусь

Так, первое место заняла Швейцария, второе - Канада, а третье - Япония. В пятерку также вошли Германия и Австралия.

Украина заняла 68-е место. По оценкам рейтинга, наивысший балл страна имеет за силой вооруженных сил - 28 место. Примечательно, что 49-е место Украина занимает по рейтингу гражданства. Худшая ситуация с открытостью бизнеса - 71 и качеством жизни - 71.

Отметим, что США оказались на 7-м месте, а Россия в рейтинге поднялась на одну позицию и заняла 23-е место. В список также попали Эстония (55-е место), Литва (59-е), Латвия (62-е), Казахстан (66-е) и Беларусь (70-е).

На последнем месте - Оман, Сербия и Ливан.

При составлении рейтинга авторы выделили 65 признаков, которые, по их мнению, необходимы, чтобы оценить успех страны в различных сферах.

Эти характеристики были объединены в девять основных категорий: сила и влияние на мировой арене, развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, уровень жизни населения и историческое наследие.

Рейтинг базируется на результатах социологического опроса, участие в котором приняли около 21 тысячи человек из 36 стран мира. В число респондентов входили как представители бизнеса, так и обычные граждане.

Ранее сообщалось в УНН, что Украина заняла место в ТОП-10 по инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики.

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