Україна перескочила в ТОП-10 за інвестиційною привабливістю "зеленої" енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Торік інвестиції у відновлювальну енергетику України склали 3,7 млрд євро. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає УНН.
Завдяки інвестиціям, активності бізнесу, стимулам та освоєнню потенціалу цієї сфери у 2019 році Україна піднялася на 8-е місце у рейтингу інвестиційної привабливості “зеленої” енергетики країн, що розвиваються, каже міністр. Милованов нагадав, що у 2018 році країна займала у цьому рейтингу аж 63 сходинку.
“Реалізовані проекти дозволили збільшити загальну потужність „чистої“ електроенергетики в Україні у 3 рази, а саме — до 6,8 ГВт”, — пише міністр.
Нагадаємо, у грудні 2019 року найбільший виробник курятини в Україні “Миронівський хлібопродукт” (Наша Ряба) ввів в експлуатацію першу чергу комплексу по виробництву біогазу “Біогаз Ладижин”.
Потужність енергетичної генерації першої черги комплексу становить 12 МВт, що робить біогазову станцію найбільшою в Європі. За даними прес-служби МХП, обсягів електроенергії, що виробляється на першій черзі біогазового комплексу, вистачить для одночасного енергозабезпечення 35 тис. сімей. Інвестиції в проект вже сягнули 20 млн долларів.
Довідка: Біогаз, одержуваний з відходів життєдіяльності тварин і птахів, може замінити в Україні 6 млрд м3 природного газу, однак для його одержання необхідні значні інвестиції, строк окупності яких становить 4 — 5 років. Щорічні потреби побутового споживання в Україні нині становлять близько 11 млрд м3 природного газу.