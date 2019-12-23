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Косюк запустив першу чергу найбільшого біогазового комплексу

Косюк запустив першу чергу найбільшого біогазового комплексу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У грудні поточного року агроіндустріальних холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка ввів в експлуатацію першу чергу комплексу по виробництву біогазу "Біогаз Ладижин", передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Потужність енергетичної генерації першої черги комплексу становить 12 МВт, що робить біогазову станцію найбільшою в Європі. У прес-службі компанії стверджують, що обсягів електроенергії, що виробляється на першій черзі біогазового комплексу, вистачить для одночасного енергозабезпечення 35 тис. сімей.

“Цього вистачить для енергозабезпечення всіх побутових споживачів двох районів Вінницької області” — повідомили в прес-службі компанії.

МХП прийняв рішення побудувати біогазову станцію біля міста Ладижин, оскільки саме там діє потужний економічний кластер підприємств МХП.

“В останні роки з шести енергоблоків Ладижинської ТЕС працюють лише один-два, що ставить під загрозу задоволення енергетичних потреб регіону”, — аргументували в компанії.

Також МХП розглядає варіант будівництва сонячних і вітряних електростанцій, які працюватимуть для забезпечення власних енергетичних потреб, а не по “зеленому” тарифу.

Українські Національні Новини

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