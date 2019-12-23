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Косюк запустил первую очередь крупнейшего биогазового комплекса

Косюк запустил первую очередь крупнейшего биогазового комплекса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. В декабре текущего года агроиндустриальный холдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП) Юрия Косюка ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза “Биогаз Ладыжин”, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Мощность энергетической генерации первой очереди комплекса составляет 12 МВт, что делает биогазовую станцию крупнейшей в Европе. В пресс-службе компании утверждают, что объемов электроэнергии, вырабатываемой на первой очереди биогазового комплекса, хватит для одновременного энергообеспечения 35 тыс. семей.

“Этого хватит для энергообеспечения всех бытовых потребителей двух районов Винницкой области” — сообщили в пресс-службе компании.

МХП принял решение построить биогазовую станцию возле города Ладижин, поскольку именно там действует мощнейший экономический кластер предприятий МХП.

“В последние годы из шести энергоблоков Ладыжинской ТЭС работают лишь один-два, что ставит под угрозу удовлетворение энергетических нужд региона”, — аргументировали в компании.

Также МХП рассматривает вариант строительства солнечных и ветряных электростанций, которые будут работать для обеспечения собственных энергетических нужд, а не по “зеленому” тарифу.

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