Украина перескочила в ТОП-10 по инвестиционной привлекательности "зеленой" энергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В прошлом году инвестиции в возобновляемую энергетику Украины составили 3,7 млрд евро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.
Благодаря инвестициям, активности бизнеса, стимулам и освоению потенциала этой сферы в 2019 году Украина поднялась на восьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности “зеленой” энергетики развивающихся стран, говорит министр. Милованов напомнил, что в 2018 году страна занимала в этом рейтинге аж 63 строчку.
“Реализованные проекты позволили увеличить общую мощность „чистой“ электроэнергии в Украине в 3 раза, а именно — до 6,8 ГВт”, — пишет министр.
Напомним, в декабре 2019 года крупнейший производитель курятины в Украине “Мироновский хлебопродукт” (Наша Ряба) ввел в эксплуатацию первую очередь комплекса по производству биогаза “Биогаз Ладыжин”.
Мощность энергетической генерации первой очереди комплекса составляет 12 МВт, что делает биогазовую станцию крупнейшей в Европе. По данным пресс-службы МХП, объемов вырабатываемой на первой очереди биогазового комплекса, хватит для одновременного энергообеспечения 35 тыс. семей. Инвестиции в проект уже составили 20 млн долларов.
Справка: Биогаз, получаемый из отходов жизнедеятельности животных и птиц, может заменить в Украине 6 млрд м3 природного газа, однако для его получения необходимы значительные инвестиции, срок окупаемости которых составляет 4 — 5 лет. Ежегодные потребности бытового потребления в Украине сейчас составляют около 11 млрд м3 природного газа.