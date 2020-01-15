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Україна опинилася на дні рейтингу "кращих країн світу", обійшовши Сербію та Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. За підсумками 2019 року, Україна посіла 68-е місце в рейтингу "кращих країн світу" за версією американського журналу US News & World Report, обійшовши Туніс, Білорусь, Оман, Сербію та Ліван. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт видання.

Україна опинилася на дні рейтингу "кращих країн світу", обійшовши Сербію та Білорусь

Так, перше місце посіла Швейцарія, друге — Канада, а третє — Японія. У п’ятірку також увійшли Німеччина та Австралія.

Україна зайняла 68-е місце. За оцінками рейтингу, найвищий бал країна має за силою збройних сил - 28 місце. Примітно, що 49-е місце Україна займає за рейтингом громадянства. Найгірша ситуація з відкритістю бізнесу – 71 та якістю життя – 71.

Зазначимо, що США опинилися на 7-му місці, а Росія в рейтингу піднялася на одну позицію і зайняла 23-е місце. У список також потрапили Естонія (55 місце), Литва (59), Латвія (62), Казахстан (66) і Білорусь (70).

На останньому місці — Оман, Сербія та Ліван.

При складанні рейтингу автори виділили 65 ознак, які, на їхню думку, необхідні, щоб оцінити успіх країни в різних сферах.

Ці характеристики були об’єднані в дев’ять основних категорій: сила і вплив на світовій арені, розвиток туристичної галузі, інновації, соціальна сфера, культура, темпи зростання економіки, відкритість для бізнесу, загальний рівень життя населення та історичну спадщину.

Рейтинг базується на результатах соціологічного опитування, участь в якому взяли близько 21 тисяча осіб із 36 країн світу. У число респондентів входили як представники бізнесу, так і звичайні громадяни.

Раніше повідомлялося в УНН, що Україна зайняла місце в ТОП-10 за інвестиційною привабливістю "зеленої" енергетики.

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