Украина ожидает скорейшего решения МВФ для получения транша в 900 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Украина ожидает скорейшего утверждения Советом директоров МВФ соглашения по итогам первого пересмотра программы расширенного кредитования (EFF) для получения следующего транша в размере 900 миллионов долларов. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, проведя в четверг онлайн-встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, пишет УНН.
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«Ожидаем, что достигнутое соглашение на уровне персонала будет одобрено Советом директоров МВФ как можно быстрее. Это даст возможность Украине получить следующие 900 млн долларов», - подчеркнул Шмыгаль, которого цитируют в правительстве.
Детали
Глава правительства поблагодарил команду Фонда за продуктивную работу над первым пересмотром программы расширенного кредитования в размере 15,6 млрд долларов, а также за высокую оценку прогресса Украины.
Во время разговора стороны также обсудили вопросы восстановления Украины.
«Работаем над привлечением дополнительных средств от партнеров и рассчитываем, что конференция в Лондоне принесет результат», - отметил Шмыгаль.
Напомним
Миссия МВФ с 23 мая по 30 мая вела с представителями украинской власти работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины.
По итогам Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала по пересмотру 4-летней программы сотрудничества. Таким образом открывается путь к получению Украиной следующего транша в около 900 млн долларов.
В конце мая в МВФ заявили, что планируют утвердить решение для выделения 900 млн долл. Украине в ближайшие недели.
Долгосрочная программа сотрудничества с Фондом рассчитана на 4 года и имеет объем 15,6 млрд долларов.