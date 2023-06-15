Україна очікує якнайшвидшого рішення МВФ для отримання траншу в 900 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна очікує якнайшвидшого затвердження Радою директорів МВФ угоди за підсумками першого перегляду програми розширеного кредитування (EFF) для отримання наступного траншу обсягом 900 мільйонів доларів. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, провівши у четвер онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, пише УНН.
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«Очікуємо, що досягнута угода на рівні персоналу буде схвалена Радою директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть можливість Україні отримати наступні 900 млн доларів», - підкреслив Шмигаль, якого цитують в уряді.
Деталі
Очільник уряду подякував команді Фонду за продуктивну роботу над першим переглядом програми розширеного кредитування обсягом 15,6 млрд доларів, а також за високу оцінку прогресу України.
Під час розмови сторони також обговорили питання відновлення України.
«Працюємо над залученням додаткових коштів від партнерів і розраховуємо, що конференція в Лондоні принесе результат», - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо
Місія МВФ з 23 травня по 30 травня вела з представниками української влади роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.
За підсумками Україна та МВФ уклали угоду на рівні персоналу щодо перегляду 4-річної програми співробітництва. Таким чином відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько 900 млн доларів.
Наприкінці травня у МВФ заявили, що планують затвердити рішення для виділення 900 млн дол. Україні найближчими тижнями.
Довгострокова програма співпраці з Фондом розрахована на 4 роки та має обсяг 15,6 млрд доларів.