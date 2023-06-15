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Україна очікує якнайшвидшого рішення МВФ для отримання траншу в 900 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна очікує якнайшвидшого затвердження Радою директорів МВФ угоди за підсумками першого перегляду програми розширеного кредитування (EFF) для отримання наступного траншу обсягом 900 мільйонів доларів. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, провівши у четвер онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, пише УНН.

Україна очікує якнайшвидшого рішення МВФ для отримання траншу в 900 млн доларів

Цитата

«Очікуємо, що досягнута угода на рівні персоналу буде схвалена Радою директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть можливість Україні отримати наступні 900 млн доларів», - підкреслив Шмигаль, якого цитують в уряді.

Деталі

Очільник уряду подякував команді Фонду за продуктивну роботу над першим переглядом програми розширеного кредитування обсягом 15,6 млрд доларів, а також за високу оцінку прогресу України.

Під час розмови сторони також обговорили питання відновлення України.

«Працюємо над залученням додаткових коштів від партнерів і розраховуємо, що конференція в Лондоні принесе результат», - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо

Місія МВФ з 23 травня по 30 травня вела з представниками української влади роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

За підсумками Україна та МВФ уклали угоду на рівні персоналу щодо перегляду 4-річної програми співробітництва. Таким чином відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько 900 млн доларів.

Наприкінці травня у МВФ заявили, що планують затвердити рішення для виділення 900 млн дол. Україні найближчими тижнями.

Довгострокова програма співпраці з Фондом розрахована на 4 роки та має обсяг 15,6 млрд доларів.

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