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Украина не чувствует снижения поддержки в Конгрессе и Европарламенте - глава МИД

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Катрин Колонной рассказал, что Украина не чувствует уменьшения поддержки со стороны Конгресса Соединенных Штатов и Европейского парламента, пишет УНН.

Цитата

"Мы работаем над тем, чтобы рассказывать историю Украины, ее борьбы с несправедливой российской агрессией и в Америке, и в Европе. Мы не чувствуем снижения поддержки в Конгрессе, в Европарламенте", - заявил Кулеба.

Детали

По его словам, на сегодня в США и в странах ЕС есть "некоторые отдельные голоса", которые призывают уменьшить поддержку Украины. Однако, добавил министр, это связано с предстоящими американскими президентскими выборами.

"В Америке это, разумеется, связано с началом избирательной гонки, но это все пройдет. Мы пройдем этот путь, найдем решение потому, что Украина ведет справедливую и героическую войну, которая заслуживает всяческой поддержки", - заверил Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж не только продолжит оказывать Украине поддержку по всем направлениям, но и усилит помощь для противодействия российской агрессии.

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