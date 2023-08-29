Україна не відчуває зниження підтримки в Конгресі та Європарламенті - очільник МЗС

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"Ми працюємо над тим, щоб розказувати історію України, її боротьби з несправедливою російською агресією і в Америці, і в Європі. Ми не відчуваємо зниження підтримки в Конгресі, в Європарламенті", - заявив Кулеба.

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За його словами, на сьогодні у США та у країнах ЄС є "деякі окремі голоси", які закликають зменшити підтримку України. Однак, додав міністр, це пов'язано з майбутніми американськими президентськими виборами.

"В Америці це, зрозуміло, пов'язано з початком виборчих перегонів, але це все мине. Ми пройдемо цей шлях, знайдемо рішення тому, що Україна веде справедливу і героїчну війну, яка заслуговує на усіляку підтримку", - запевнив Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Париж не лише продовжить надавати Україні підтримку в усіх напрямках, а й посилить допомогу для протидії російській агресії.