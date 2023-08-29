Франція буде не лише продовжувати, а й посилювати підтримку України - очільниця МЗС країни

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"Понад півтора року український народ відважно чинить опір, відстоюючи свободу та суверенітет своєї країни. Я хотіла нагадати, що Франція буде надавати підтримку Україні в усіх напрямках - політичному, дипломатичному, гуманітарному, економічному, і звичайно ж військовому... Ця підтримка буде не лише продовжуватися, а й посилюватися, і триватиме стільки, скільки потрібно, щоб російська агресія зазнала поразки", - заявила Колонна.

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Вона підкреслила, що продовження підтримки України важливо не лише для оборони держави, а й для колективної безпеки інших країн з точки зору міжнародного права, "яке базується саме на праві, а не силі".

Зі свого боку, Кулеба висловив вдячність президенту Франції Еммануелю Макрону, його уряду та французькому народу за допомогу, яку отримав Київ з початку повномасштабного вторгнення російської федерації: "Йдеться не лише про зброю, про французькі Caesar, радари, системи ППО, колісні танки, а й також про велику політичну підтримку, яку ми відчуваємо на шляху до ЄС, НАТО. Ця підтримка для нас надзвичайно важлива".

Крім цього, очільник МЗС зауважив, що безпека Європи неможлива без безпеки України.

"Ми всі пам'ятаємо, що ще донедавна лунали твердження, розроблялися стратегічні концепції відповідно до яких безпека Європи не була можливою без участі в ній росії. Я сподіваюся, що тепер усім стало очевидно, що стратегічно автономна безпека Європи неможлива без України", - наголосив він.

Нагадаємо

Глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба цього тижня здійснив візити до Чехії та Франції. Він також здійснить візит до Іспанії. Основними темами переговорів стануть, зокрема, залучення компаній до першого Форуму оборонних індустрій, а також українське озброєння, Формули миру, вступ України до ЄС.