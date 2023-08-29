Франция будет не только продолжать, но и усиливать поддержку Украины - глава МИД страны

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"Более полутора лет украинский народ отважно сопротивляется, отстаивая свободу и суверенитет своей страны. Я хотела напомнить, что Франция будет оказывать поддержку Украине во всех направлениях - политическом, дипломатическом, гуманитарном, экономическом, и конечно же военном... Эта поддержка будет не только продолжаться, но и усиливаться, и будет продолжаться столько, сколько нужно, чтобы российская агрессия потерпела поражение", - заявила Колонна.

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Она подчеркнула, что продолжение поддержки Украины важно не только для обороны государства, но и для коллективной безопасности других стран с точки зрения международного права, "которое базируется именно на праве, а не силе".

Со своей стороны, Кулеба выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону, его правительству и французскому народу за помощь, которую получил Киев с начала полномасштабного вторжения российской федерации: "Речь идет не только об оружии, о французских Caesar, радарах, системах ПВО, колесных танках, но также о большой политической поддержке, которую мы чувствуем на пути к ЕС, НАТО. Эта поддержка для нас чрезвычайно важна".

Кроме этого, глава МИД отметил, что безопасность Европы невозможна без безопасности Украины.

"Мы все помним, что еще недавно звучали утверждения, разрабатывались стратегические концепции в соответствии с которыми безопасность Европы не была возможной без участия в ней России. Я надеюсь, что теперь всем стало очевидно, что стратегически автономная безопасность Европы невозможна без Украины", - подчеркнул он.

Напомним

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе совершил визиты в Чехию и Францию. Он также совершит визит в Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС.