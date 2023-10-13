Украина не будет получать меньше оружия из-за войны в Израиле: ОП объяснил причину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Конфликт в Израиле не повлияет на поставки оружия Украине из-за разности вооруженных потребностей. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, пишет УНН.
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«россияне не понимают, что мы используем один тип оружия, он вообще не коррелирует с тем, что нужно передавать в качестве оружия Израилю. Поэтому они считают, что таким образом можно будет сделать так, чтобы Украина получала меньше оружия», - сказал Михаил Подоляк.
По его словам, воспользовавшись возникновением еще одного вооруженного конфликта в мире рф пытается отвлечь внимание от своих преступлений. Кроме этого она хочет, чтобы на фоне войны в Израиле Украина начала получать меньше поддержки, однако по словам советника из-за различных вооруженных потребностей Украины и Израиля российские планы не сработали.
Также на взгляд Михаила Подоляка россия аналитически не понимает, что спровоцировав ХАМАС к соответствующему геноцидному типу действий в Израиле рф показала, что война в Украине - это первоисточник всех проблем, которые будет иметь демократический мир, если не решит вопрос российской федерации.
Напомним
кремль усилил несколько информационных операций после терактов ХАМАС в Израиле 7 октября.
россия обвиняет прежде всего Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины. Также россияне считают, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину, сосредоточив внимание на Ближнем Востоке.
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