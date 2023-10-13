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США нададуть військову допомогу і Ізраїлю, і Україні – міністр оборони Остін

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сполучені Штати надаватимуть Ізраїлю засоби, необхідні для боротьби з терористичним угрупуванням ХАМАС, так само як вони надають Україні зброю, необхідну для перемоги над росією. Це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, інформує УНН із посиланням на міністерство оборони США. 

Цитата

«Ми можемо і будемо підтримувати Ізраїль так само як ми підтримуємо Україну", - сказав Остін на завершення зустрічі міністрів оборони країн НАТО. "Сполучені Штати можуть ходити і жувати жуйку одночасно», - заявив Остін.

Доповнення

Як повідомляє видання Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена наступного тижня попросить у Конгресу додаткове фінансування. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Однак деталей вона не надала.

Джерело, знайоме з цим питанням, раніше повідомило Reuters, що адміністрація Байдена планує попросити у Конгресу додаткові кошти на військову допомогу як Ізраїлю, та і Україні. Деякі республіканці заявили, що чинитимуть опір спробам прив'язати допомогу Ізраїлю до допомоги Україні.

Раніше

Телеканал NBC News з посиланням на власні джерела повідомляло, що Білий дім готує єдиний пакет на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.

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