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Кількість загиблих в Ізраїлі громадян США зросла до 27

Кількість загиблих в Ізраїлі громадян США зросла до 27

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість громадян США, які загинули в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС, зросла до 27. Ще 14 вважаються зниклими безвісти. Про це заявив у четвер речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Кербі, виступаючи перед журналістами на брифінгу, також сказав, що США організують чартерні рейси до Європи, починаючи з п’ятниці, для американців, які хочуть залишити Ізраїль.

Раніше держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що внаслідок бойових дій в Ізраілі загинули щонайменше 25 громадян США. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ХАМАС вбив тринадцять французів під час нападу на Ізраїль — Макрон

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