Кількість загиблих в Ізраїлі громадян США зросла до 27
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість громадян США, які загинули в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС, зросла до 27. Ще 14 вважаються зниклими безвісти. Про це заявив у четвер речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише Reuters, передає УНН.
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Кербі, виступаючи перед журналістами на брифінгу, також сказав, що США організують чартерні рейси до Європи, починаючи з п’ятниці, для американців, які хочуть залишити Ізраїль.
Раніше держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що внаслідок бойових дій в Ізраілі загинули щонайменше 25 громадян США.
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