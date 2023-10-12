Кількість загиблих в Ізраїлі громадян США зросла до 27

Деталі

Кербі, виступаючи перед журналістами на брифінгу, також сказав, що США організують чартерні рейси до Європи, починаючи з п’ятниці, для американців, які хочуть залишити Ізраїль.

Раніше держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив, що внаслідок бойових дій в Ізраілі загинули щонайменше 25 громадян США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ХАМАС вбив тринадцять французів під час нападу на Ізраїль — Макрон