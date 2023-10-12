Количество погибших в Израиле граждан США возросло до 27
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Количество граждан США, погибших в Израиле в результате атаки ХАМАС, возросло до 27. Еще 14 считаются пропавшими без вести. Об этом заявил в четверг представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Керби, выступая перед журналистами на брифинге, также сказал, что США организуют чартерные рейсы в Европу, начиная с пятницы, для американцев, которые хотят покинуть Израиль.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что в результате боевых действий в Израиле погибли по меньшей мере 25 граждан США.
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