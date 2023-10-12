В Ізраїлі були вбиті щонайменше 25 американських громадян - Блінкен

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За його словами, кількість загиблих від бойових дій в Ізраїлі продовжує зростати. І серед них, як повідомив Блінкен, "щонайменше 25 американських громадян були вбиті".

Також він зазначив, що США співпрацюють з Ізраїлем, щоб забезпечити звільнення заручників, захоплених ХАМАСом.

"Жодна країна не може і не хоче терпіти вбивства своїх громадян або просто повернутися до умов, які дозволили це зробити», - заявив Блінкен.

Він закликав демократичні держави вжити всіх заходів обережності, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

"Ми, демократичні держави, відрізняємося від терористів тим, що прагнемо до інших стандартів, навіть коли це важко, і притягаємо себе до відповідальності, коли не досягаємо їх. Наша людяність, цінність, яку ми надаємо людському життю і людській гідності, - ось що робить нас тими, ким ми є. І ми вважаємо їх однією з наших найбільших сильних сторін. Ось чому так важливо вжити всіх можливих заходів обережності, щоб не завдати шкоди цивільному населенню", - зазначив Держсекретар.

За словами Блінкена, США постійно беруть участь в "інтенсивній дипломатії в усьому регіоні, щоб запобігти поширенню конфлікту".

Доповнення

Ентоні Блінкеном також повідомив, що перші партії військової допомоги від США вже прибули до Ізраїлю, і ще більше - в дорозі. І заявив, що поки існує Америка, Ізраїлю ніколи не доведеться захищати себе наодинці.

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