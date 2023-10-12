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В Израиле были убиты по меньшей мере 25 американских граждан - Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В результате боевых действий в Израиле погибли по меньшей мере 25 граждан США, демократические государства должны принять все меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Об этом сообщил Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкеном во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, сообщает УНН со ссылкой на The Tiimes of Israel.

Детали

По его словам, количество погибших от боевых действий в Израиле продолжает расти. И среди них, как сообщил Блинкен, "по меньшей мере 25 американских граждан были убиты".

Также он отметил, что США сотрудничают с Израилем, чтобы обеспечить освобождение заложников, захваченных ХАМАСом.

"Ни одна страна не может и не хочет терпеть убийства своих граждан или просто вернуться к условиям, которые позволили это сделать», - заявил Блинкен.

Он призвал демократические государства принять все меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

"Мы, демократические государства, отличаемся от террористов тем, что стремимся к другим стандартам, даже когда это трудно, и привлекаем себя к ответственности, когда не достигаем их. Наша человечность, ценность, которую мы придаем человеческой жизни и человеческому достоинству, - вот что делает нас теми, кем мы являемся. И мы считаем их одной из наших самых больших сильных сторон. Вот почему так важно принять все возможные меры предосторожности, чтобы не нанести вред гражданскому населению", - отметил Госсекретарь. 

По словам Блинкена, США постоянно участвуют в "интенсивной дипломатии во всем регионе, чтобы предотвратить распространение конфликта".

Дополнение

Энтони Блинкен также сообщил, что первые партии военной помощи от США уже прибыли в Израиль, и ещё больше - в пути. И заявил, что пока существует Америка, Израилю никогда не придётся защищать себя в одиночку.

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