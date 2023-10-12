В Израиле были убиты по меньшей мере 25 американских граждан - Блинкен

КИЕВ. 12 октября. УНН. В результате боевых действий в Израиле погибли по меньшей мере 25 граждан США, демократические государства должны принять все меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Об этом сообщил Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкеном во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, сообщает УНН со ссылкой на The Tiimes of Israel.