ХАМАС вбив тринадцять французів під час нападу на Ізраїль — Макрон

Цитата

“Щонайменше 13 громадян Франції були вбиті під час нападу ХАМАС. .. Але ще 17 дітей і дорослих вважаються зниклими безвісти... безсумнівно, деякі з них є заручниками. .... Ми зробимо все, аби ці заручники, незалежно від їх національності, були звільнені”, — наголосив французький Президент.

Деталі

Також виступаючи в національному телевізійному зверненні, Макрон сказав, що ХАМАС є терористичною організацією, яка хоче смерті ізраїльського народу, і що єдиний шлях до вирішення кризи — це гарантії безпеки для Ізраїлю разом із створенням держави Палестина.

За даними Макрона, ще близько 150 осіб вважаються заручниками ХАМАС.

Президент Франції запевнив, що зробить усе, аби безпечно повернути французьких громадян, утримуваних ХАМАС у Газі. Для цього французькі урядовці нині співпрацюють із ізраїльською владою та іншими партнерами. Він також наголосив, що Франція “ніколи не залишає своїх дітей”.

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Контекст

За даними французьких ЗМІ Еммануель Макрон записав своє телезвернення після того, як сім’ї громадян Франції, яких взяли у заручники бойовики ХАМАС у Газі, закликали президента втрутитися та забезпечити їхнє звільнення.

Батшева Яхаломі, чий 12-річний син досі вважався зниклим безвісти, заявила на прес-конференції в Тель-Авіві, що хоче “французького втручання” та подробиць про свою дитину та інших утримуваних.

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Довідково

У Франції найбільша в Європі єврейська громада з тисячами людей, які мають подвійне громадянство, і проживають в Ізраїлі. Крім того, у Франції живе й чимало мусульманського населення.

Ізраїльсько-палестинський конфлікт у минулому сприяв зростанню напруженості між цими двома громадами, і французький лідер вирішив звернутися до нації, оскільки він намагається запобігти будь-якій ескалації всередині країни.пале